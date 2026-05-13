Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 12 de mayo de 2026

La Lotería del Huila se juega este 12 de mayo de 2026 con cifras que podrían convertir a un participante en nuevo millonario en Colombia. Este sorteo se realiza cada martes en la noche, aproximadamente a las 10:30 p.m., hora del país, aunque el resultado del premio mayor suele conocerse hacia las 11:00 p.m.

El ganador de la Lotería del Huila podrá quedarse con un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos, una suma capaz de cambiar el rumbo económico de cualquier persona y abrirle nuevas posibilidades financieras.

Quienes deseen participar en este juego de azar deben comprar un billete completo o una fracción oficial en puntos autorizados o mediante plataformas digitales. Para reclamar el premio mayor o los premios secos, es necesario acertar tanto el número como la serie. En el respaldo del billete se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el cobro del premio obtenido.

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4755

Número: 8104.

Serie: 111.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del martes 12 de mayo de 2026

Los premios que entrega la Lotería del Huila

Repase los premios que maneja la Lotería del Huila y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios hacen parte de una de las bolsas más llamativas entre las loterías que actualmente se juegan en Colombia.

El próximo sorteo de la Lotería del Huila está programado para el martes 19 de mayo de 2026, desde las 10:30 p.m. Este juego de azar se puede seguir en directo por televisión y radio, mientras que los demás resultados, incluidos los premios secos, estarán disponibles en la página web oficial.

La Lotería del Huila es una de las alternativas de azar que ofrece premios millonarios en distintas categorías. Además, es importante recordar que estas actividades son supervisadas en Colombia por Coljuegos. Si desea participar, se recomienda hacerlo únicamente mediante puntos de venta autorizados.