Lotería del Meta: sorteo de este miércoles, 13 de mayo de 2026

La Lotería del Meta celebró su sorteo número 3298 este miércoles, 13 de mayo de 2026, manteniendo su horario tradicional de las 10:30 p.m., como ocurre habitualmente con este juego de azar en Colombia.

Para esta edición del 13 de mayo, el número ganador de la Lotería del Meta fue el 0360, junto con la serie 026. Estos resultados pueden verificarse tanto en la transmisión oficial del sorteo como en la página web de la entidad.

Quienes estén interesados en jugar el próximo sorteo de la Lotería del Meta podrán participar el miércoles 20 de mayo. El evento volverá a realizarse desde las 10:30 de la noche.

Lotería del Meta - 13 de mayo de 2026

Número ganador : 0360

: Serie: 026

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. Con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, explica en su web oficial.

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Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, revise en detalle el plan de premios que ofrece la Lotería del Meta. Cada sorteo brinda distintas opciones para que los participantes tengan oportunidades de ganar.