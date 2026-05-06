Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 6 de mayo de 2026

La Lotería del Meta tuvo su sorteo 3897 este miércoles, 6 de mayo de 2026, a partir de las 10:30 p.m., horario habitual de esta reconocida lotería en Colombia.

Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 6 de mayo: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

El número ganador de la Lotería del Meta, este 6 de mayo fue el 5926. Estuvo acompañado de la serie 096. Los datos son contrastables con la transmisión oficial del evento y en la web oficial de la entidad.

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el miércoles 6 de mayo. Reiterando, se desarrollará desde las 10:30 p.m.

Lotería del Meta - 6 de mayo de 2026

Número ganador : 5926

: Serie: 096

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. Con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, explica en su web oficial.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, conozca a fondo el plan de premios de la Lotería del Meta. Son varias las oportunidades que tiene de ganar en cada uno de los sorteos que se realizan: