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Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 6 de mayo de 2026

Conozca cuál fue el número ganador, la serie y el plan de premios en este último sorteo de la Lotería del Meta.

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Redacción Loterías
6 de mayo de 2026 a las 10:41 p. m.
Lotería del Meta, sorteo del 6 de mayo de 2026.
Lotería del Meta, sorteo del 6 de mayo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

La Lotería del Meta tuvo su sorteo 3897 este miércoles, 6 de mayo de 2026, a partir de las 10:30 p.m., horario habitual de esta reconocida lotería en Colombia.

Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 6 de mayo: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

El número ganador de la Lotería del Meta, este 6 de mayo fue el 5926. Estuvo acompañado de la serie 096. Los datos son contrastables con la transmisión oficial del evento y en la web oficial de la entidad.

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el miércoles 6 de mayo. Reiterando, se desarrollará desde las 10:30 p.m.

Lotería del Meta - 6 de mayo de 2026

  • Número ganador: 5926
  • Serie: 096
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“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. Con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, explica en su web oficial.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, conozca a fondo el plan de premios de la Lotería del Meta. Son varias las oportunidades que tiene de ganar en cada uno de los sorteos que se realizan:

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $100.000.000
  • 7 secos: $50.000.000
  • 10 secos: $20.000.000
  • 20 secos: $10.000.000