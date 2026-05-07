Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de mayo

Las loterías siguen siendo una de las tradiciones más populares entre miles de colombianos que cada noche esperan con expectativa los resultados para probar suerte y cambiar su destino. Este jueves 7 de mayo, varios apostadores estuvieron atentos a los números ganadores de sorteos reconocidos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Los resultados dejaron nuevas oportunidades para los participantes, quienes ya comienzan a preparar sus próximas jugadas para los sorteos venideros. Como ocurre cada semana, los aficionados a las loterías permanecen pendientes de las cifras que podrían representar un importante premio económico.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8502 .

. La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

A medida que avanzan los sorteos del mes de mayo, crece también la expectativa entre los jugadores habituales, especialmente en loterías tradicionales que continúan manteniendo una amplia popularidad en distintas regiones del país.