Estos son los resultados del sorteo de la Lotería del Meta de este miércoles 15 de abril

El sorteo de este miércoles de la Lotería del Meta volvió a mover la expectativa de miles de jugadores en todo el país, que siguieron atentos el anuncio del premio mayor.

Como cada semana, la ilusión de acertar el número ganador se concentró en una jornada marcada por la expectativa y la tradición.

En esta ocasión, los resultados se conocieron en la noche, cuando se reveló el número favorecido junto con la serie ganadora, desatando la reacción de quienes tenían sus billetes en mano.

Aunque solo un jugador se queda con el premio mayor, decenas más logran ganar gracias a las aproximaciones.

Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 15 de abril: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La expectativa no solo se vivió en los hogares, sino también en puntos de venta y plataformas digitales, donde los apostadores siguieron minuto a minuto la transmisión del sorteo.

Este sorteo, además, vuelve a poner sobre la mesa el papel de las loterías regionales en Colombia, no solo como un juego de azar, sino como una fuente de recursos clave para la financiación según los intereses de los beneficiados.

Estos son los números ganadores:

Número: 3574.

Serie: 095.

Con los resultados ya publicados en los canales oficiales, ahora comienza el proceso de verificación para los ganadores, quienes deberán revisar cuidadosamente sus billetes y seguir los pasos establecidos para reclamar sus premios dentro de los plazos definidos.

Super Astro Sol del miércoles 15 de abril: estos son los números ganadores

Para reclamar los premios de la Lotería del Meta, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, junto con su documento de identidad.

En el caso de premios mayores, el proceso se realiza directamente en las oficinas autorizadas, mientras que los premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores oficiales. También es clave tener en cuenta los tiempos establecidos para el cobro, ya que, si se supera el plazo, el dinero no podrá ser reclamado.