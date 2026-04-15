La jornada de este miércoles 15 de abril inició con alta expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, luego de realizarse un nuevo sorteo de Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales del país.

¿Ganó el premio? Resultados del Chontico Día y Noche de este miércoles 15 de abril de 2026

El resultado se dio a conocer durante la transmisión oficial en vivo, generando reacciones inmediatas entre los apostadores. En la edición de El Sinuano Día, la cifra ganadora fue el 6913, número que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y canales oficiales.

Como es habitual, la ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, correspondió al número 1, completando así la combinación que marcó a los ganadores de esta jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 15 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 6913

Número de la quinta: 1

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 15 de abril

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Por su parte, el próximo sorteo es el jueves 16 de abril, a partir de las 2:30 p. m., mientras que la edición nocturna se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m.

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.