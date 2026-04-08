Lotería del Meta, miércoles 8 de abril de 2026: conozca el número ganador, plan de premios y más

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se llevó a cabo el sorteo 3293 de la Lotería del Meta. Las balotas se jugaron a partir de las 10:30 p.m., en su horario habitual y con cobertura en los canales oficiales de la entidad.

El número ganador para el más reciente sorteo de la Lotería del Meta fue el 4648 con la serie 058, contrastable en el sitio web principal.

Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Meta se llevará a cabo el 15 de abril de 2025, en el mencionado horario fijo de las 10:30 p.m.

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, informa la entidad.

Resultados lotería Chontico Día y Noche del miércoles 8 de abril de 2026

Lotería del Meta - 8 de abril de 2026

Número ganador : 4648

: Serie: 058

Plan de premios en la Lotería del Meta

Conozca a detalle el plan de premios de la Lotería del Meta. Son varias las oportunidades y formas que tiene de ganar: