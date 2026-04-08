La emoción estuvo al tope este miércoles 8 de abril de 2026, cuando cientos de apostadores siguieron en tiempo real cada número del sorteo, sin despegarse del anuncio ni un segundo.

Y es que la más reciente edición de la Lotería Chontico dio de qué hablar. El resultado no pasó inadvertido y dejó varias sorpresas que rápidamente encendieron la conversación entre los jugadores habituales.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de una “quinta de x”, un detalle poco común que hizo pensar a más de uno que estuvo a punto de acertar. Aun así, el gran protagonista de la noche terminó siendo el número xxxx, que se llevó todas las miradas.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 8 de abril de 2026

Premio mayor: 2412

Tres últimas cifras: 412

Dos últimas cifras: 12

Número completo: 2412

Quinta balota: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 8 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 9 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

7 de abril de 2026: 7369 - 1

6 de abril de 2026: 2265 - 3

5 de abril de 2026: 3458 - 5

Chontico Noche