La emoción estuvo al tope este miércoles 8 de abril de 2026, cuando cientos de apostadores siguieron en tiempo real cada número del sorteo, sin despegarse del anuncio ni un segundo.
Y es que la más reciente edición de la Lotería Chontico dio de qué hablar. El resultado no pasó inadvertido y dejó varias sorpresas que rápidamente encendieron la conversación entre los jugadores habituales.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de una “quinta de x”, un detalle poco común que hizo pensar a más de uno que estuvo a punto de acertar. Aun así, el gran protagonista de la noche terminó siendo el número xxxx, que se llevó todas las miradas.
Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 8 de abril de 2026
Premio mayor: 2412
- Tres últimas cifras: 412
- Dos últimas cifras: 12
- Número completo: 2412
- Quinta balota: 5
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 8 de abril de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 9 de abril de 2026, en los horarios habituales.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- 7 de abril de 2026: 7369 - 1
- 6 de abril de 2026: 2265 - 3
- 5 de abril de 2026: 3458 - 5
Chontico Noche
- 7 de abril de 2026: 0830 - 2
- 6 de abril de 2026: 0756 - 4
- 5 de abril de 2026: 1234 - 2