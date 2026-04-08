Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del miércoles 8 de abril de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo del día de hoy.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de abril de 2026, 1:07 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

La emoción estuvo al tope este miércoles 8 de abril de 2026, cuando cientos de apostadores siguieron en tiempo real cada número del sorteo, sin despegarse del anuncio ni un segundo.

Y es que la más reciente edición de la Lotería Chontico dio de qué hablar. El resultado no pasó inadvertido y dejó varias sorpresas que rápidamente encendieron la conversación entre los jugadores habituales.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de una “quinta de x”, un detalle poco común que hizo pensar a más de uno que estuvo a punto de acertar. Aun así, el gran protagonista de la noche terminó siendo el número xxxx, que se llevó todas las miradas.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 8 de abril de 2026

Premio mayor: 2412

  • Tres últimas cifras: 412
  • Dos últimas cifras: 12
  • Número completo: 2412
  • Quinta balota: 5
YouTube video lLlht5DZK8o thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 8 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
YouTube video 5D1aHvLBzV0 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 9 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 7 de abril de 2026: 7369 - 1
  • 6 de abril de 2026: 2265 - 3
  • 5 de abril de 2026: 3458 - 5

Chontico Noche

  • 7 de abril de 2026: 0830 - 2
  • 6 de abril de 2026: 0756 - 4
  • 5 de abril de 2026: 1234 - 2