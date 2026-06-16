¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche del martes, 16 de junio de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos este martes, 16 de junio de 2026, a una nueva edición de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos más populares del país. Como ocurre en cada jornada, los apostadores esperaban conocer la combinación que podría convertirlos en los nuevos ganadores del premio mayor.

Loterías del martes 16 de junio: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Tras la realización del sorteo, la organización dio a conocer los resultados oficiales. El número favorecido fue el xxxx, cifra que se llevó el premio principal y que se convirtió en la gran protagonista de la jornada.

Además del resultado principal, se anunció el número correspondiente a La Quinta, la balota adicional que acompaña el sorteo y que suele despertar gran expectativa entre los participantes. Para esta ocasión, la cifra ganadora fue el x.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 16 de junio de 2026

Premio mayor: 2512

Tres últimas cifras: 512

Dos últimas cifras: 12

Número completo: 2512

Última cifra: 2

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 16 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 17 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

15 de junio de 2026 - 0908. La Quinta: 8.

La Quinta: 14 de junio de 2026 - 1337. La Quinta: 6.

La Quinta: 13 de junio de 2026 - 8320. La Quinta: 8.

Chontico Noche