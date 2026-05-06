Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 6 de mayo: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La jornada de este miércoles 6 de mayo inició con alta expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, luego de realizarse un nuevo sorteo de Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales del país.

El resultado se dio a conocer durante la transmisión oficial en vivo, generando reacciones inmediatas entre los apostadores. En la edición de El Sinuano Día, la cifra ganadora fue el 5193, número que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y canales oficiales.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Como es habitual, la ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, correspondió al número 8, completando así la combinación que marcó a los ganadores de esta jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 6 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 5193

Número de la quinta: 8

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 6 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Por su parte, el próximo sorteo es el jueves 7 de mayo, a partir de las 2:30 p. m., mientras que la edición nocturna se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m.

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado, respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida.

El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.