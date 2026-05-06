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Números ganadores de la Lotería del Valle del 6 de mayo de 2026

Así fue el sorteo número 4846 de esta importante lotería.

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Redacción Loterías
6 de mayo de 2026 a las 10:47 p. m.
Sorteo 3 de septiembre de 2025.
Sorteo 3 de septiembre de 2025. Foto: Montaje Semana

La noche de este miércoles 6 de mayo terminó con el esperado sorteo de la Lotería del Valle, una de las favoritas entre los aficionados a las rifas y apuestas debido a sus jugosos premios económicos.

Números ganadores de la Lotería del Valle del 29 de abril de 2026

El sorteo inició sobre las 10:30 de la noche y rápidamente las balotas decidieron la suerte de la persona que se convertiría en el nuevo millonario de Colombia, puesto que el número ganador fue el 7663 de la serie 160.

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Para las personas que no se llevaron el premio mayor, la Lotería del Valle también entrega otras formas de ganar, puesto que cuenta con los siguientes premios secos:

CantidadPremioValor Total Estimado
1Premio Mayor$9.000 Millones
1Premio Seco$500 Millones
2Premios Secos$100 Millones cada uno
3Premios Secos$60 Millones cada uno
1Premio Seco$40 Millones
25Premios Secos$30 Millones cada uno

Para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de estos premios, la Lotería del Valle recomienda revisar sus canales oficiales, como sus redes sociales.

Resultados de El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 6 de mayo: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Al igual que su página web, en la cual tiene la opción “Resultados”, para verificar los resultados correspondientes a este sorteo, debe dar clic en la sección “Plan de premios nuevos”. Ahí lo redirigirá a un formulario donde debe colocar su número de billete y serie junto a la selección de la fecha del sorteo.

Después de dar clic en consultar, la página se actualizará y le arrojará los resultados.