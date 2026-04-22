Números ganadores de la Lotería del Valle del 22 de abril de 2026

La noche de este miércoles 22 de abril terminó con el esperado sorteo de la Lotería del Valle, una de las favoritas entre los aficionados a las rifas y apuestas debido a sus jugosos premios económicos.

Estos son los resultados de la Lotería del Valle del 15 de abril de 2026

El sorteo inició sobre las 10:30 de la noche y rápidamente las balotas decidieron la suerte de la persona que se convertiría en el nuevo millonario de Colombia, puesto que el número ganador fue el 6540 de la serie 032.

Para las personas que no se llevaron el premio mayor, la Lotería del Valle también entrega otras formas de ganar, puesto que cuenta con los siguientes premios secos:

Cantidad Premio Valor Total Estimado 1 Premio Mayor $9.000 Millones 1 Premio Seco $500 Millones 2 Premios Secos $100 Millones cada uno 3 Premios Secos $60 Millones cada uno 1 Premio Seco $40 Millones 25 Premios Secos $30 Millones cada uno

Para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de estos premios, la Lotería del Valle recomienda revisar sus canales oficiales, como sus redes sociales.

Al igual que su página web, en la cual tiene la opción “Resultados”, para verificar los resultados correspondientes a este sorteo, debe dar clic en la sección “Plan de premios nuevos”. Ahí lo redirigirá a un formulario donde debe colocar su número de billete y serie junto a la selección de la fecha del sorteo.

Después de dar clic en consultar, la página se actualizará y le arrojará los resultados.