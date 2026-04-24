Resultados de la Lotería Nacional hoy, viernes 24 de abril 2026: números del Sorteo Superior 2881

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados oficiales del Sorteo Superior No. 2881, realizado este viernes 24 de abril de 2026. Como es habitual, los números ganadores fueron publicados después de las 20:00 horas, generando expectativa entre miles de participantes en todo el país.

Lista completa de premios del Sorteo Superior 2881

El premio mayor de este sorteo ascendió a 17 millones de pesos, seguido de una bolsa de premios que incluyó diversas categorías.

Estos fueron los números ganadores:

Primer premio (17 millones de pesos): 09283

09283 Segundo premio (1 millón 440 mil pesos): 50594

50594 Tercer premio (275 mil pesos): 24793

24793 Cuarto premio (275 mil pesos): 38020

38020 Quinto premio (275 mil pesos): 28003

28003 Sexto premio (275 mil pesos): 30561

30561 Séptimo premio (144 mil pesos): 54530

54530 Octavo premio (144 mil pesos): 19872

19872 Noveno premio (144 mil pesos): 38269

38269 Décimo premio (144 mil pesos): 26869

26869 Onceavo premio (90 mil pesos): 52153

52153 Doceavo premio (90 mil pesos): 34160

34160 Treceavo premio (90 mil pesos): 58841

58841 Catorceavo premio (90 mil pesos): 39339

39339 Quinceavo premio (90 mil pesos): 12546

12546 Dieciseisavo premio (90 mil pesos): 06904

06904 Diecisieteavo premio (90 mil pesos): 00672

00672 Dieciochoavo premio (90 mil pesos): 50294

50294 Diecinueveavo premio (90 mil pesos): 14128

14128 Veinteavo premio (90 mil pesos): 59580

Un billete conmemorativo por el deporte y la paz

En esta ocasión, el Sorteo Superior 2881 estuvo acompañado por la emisión de un billete conmemorativo impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

Durante la presentación oficial, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, destacó que esta iniciativa busca resaltar el papel del deporte como herramienta de integración social. “Se conmemora el deporte y, de manera paralela, se contribuye a fomentar la paz y la unidad en la comunidad universitaria y en la sociedad”, señaló.