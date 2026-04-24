Resultados de la Lotería Nacional hoy, viernes 24 de abril 2026: números del Sorteo Superior 2881

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados oficiales del Sorteo Superior No. 2881, realizado este viernes 24 de abril de 2026. Como es habitual, los números ganadores fueron publicados después de las 20:00 horas, generando expectativa entre miles de participantes en todo el país.
Lista completa de premios del Sorteo Superior 2881
El premio mayor de este sorteo ascendió a 17 millones de pesos, seguido de una bolsa de premios que incluyó diversas categorías.
Estos fueron los números ganadores:
- Primer premio (17 millones de pesos): 09283
- Segundo premio (1 millón 440 mil pesos): 50594
- Tercer premio (275 mil pesos): 24793
- Cuarto premio (275 mil pesos): 38020
- Quinto premio (275 mil pesos): 28003
- Sexto premio (275 mil pesos): 30561
- Séptimo premio (144 mil pesos): 54530
- Octavo premio (144 mil pesos): 19872
- Noveno premio (144 mil pesos): 38269
- Décimo premio (144 mil pesos): 26869
- Onceavo premio (90 mil pesos): 52153
- Doceavo premio (90 mil pesos): 34160
- Treceavo premio (90 mil pesos): 58841
- Catorceavo premio (90 mil pesos): 39339
- Quinceavo premio (90 mil pesos): 12546
- Dieciseisavo premio (90 mil pesos): 06904
- Diecisieteavo premio (90 mil pesos): 00672
- Dieciochoavo premio (90 mil pesos): 50294
- Diecinueveavo premio (90 mil pesos): 14128
- Veinteavo premio (90 mil pesos): 59580
Un billete conmemorativo por el deporte y la paz
En esta ocasión, el Sorteo Superior 2881 estuvo acompañado por la emisión de un billete conmemorativo impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
Durante la presentación oficial, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, destacó que esta iniciativa busca resaltar el papel del deporte como herramienta de integración social. “Se conmemora el deporte y, de manera paralela, se contribuye a fomentar la paz y la unidad en la comunidad universitaria y en la sociedad”, señaló.