Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo 12 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el más reciente sorteo que se jugó este martes 12 de mayo de 2026, en donde fue entregado el premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3153 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 5966 de la serie 183

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

5 de mayo de 2026: Número ganador 4378 de la serie 181

28 de abril de 2026: Número ganador 6467 de la serie 000

21 de abril de 2026: Número ganador 9759 de la serie 131

¿Cómo reclamar tu premio?

En caso de ser el ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, debes presentar el billete o fracción original, sin ninguna tachadura ni enmiendas, en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá o por medio de sus canales oficiales.