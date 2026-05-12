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Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo 12 de mayo de 2026

De esta manera se celebró el sorteo número 3153, donde se jugaron 10.000 millones de pesos.

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Redacción Semana
12 de mayo de 2026 a las 11:16 p. m.
Resultado Lotería Cruz Roja.
Resultado Lotería Cruz Roja. Foto: Getty Images / Lotería Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el más reciente sorteo que se jugó este martes 12 de mayo de 2026, en donde fue entregado el premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3153 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 5966 de la serie 183

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Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

  • 5 de mayo de 2026: Número ganador 4378 de la serie 181
  • 28 de abril de 2026: Número ganador 6467 de la serie 000
  • 21 de abril de 2026: Número ganador 9759 de la serie 131

¿Cómo reclamar tu premio?

En caso de ser el ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, debes presentar el billete o fracción original, sin ninguna tachadura ni enmiendas, en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá o por medio de sus canales oficiales.