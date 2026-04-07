Resultados de la lotería Cruz Roja: este es el afortunado ganador

El más reciente sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se jugó este martes, 7 de abril de 2026, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3148 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 9753 de la serie 128.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

31 de marzo de 2026: número ganador 3746 de la serie 307.

de la serie 24 de marzo de 2026: número 4237 , con la serie 120.

número , con la serie 17 de marzo de 2026: número 2622 , la serie 307.

número , la serie 10 de marzo de 2026: número 8519, con la serie 163.

El próximo sorteo se jugará el martes 14 de abril a partir de las 10:55 de la noche.