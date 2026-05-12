Resultado lotería Chontico día y noche del martes, 12 de mayo de 2026

La suerte volvió a mover ilusiones este martes 12 de mayo de 2026 con una nueva edición de la Lotería El Chontico Día. El tradicional sorteo número 8428 reunió, como de costumbre, a miles de colombianos pendientes de los resultados y soñando con llevarse el premio mayor.

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de mayo

En esta oportunidad, el número favorecido fue el 5872. Además, la balota adicional conocida entre los jugadores como “La Quinta” dejó como resultado el número 6.

El sorteo, que es uno de los más populares y seguidos en el país, volvió a captar la atención de quienes cada día prueban suerte con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 12 de mayo de 2026

Premio mayor: 5872 - 6

Tres últimos: 872

Dos últimos: 72

Cifra completa: 5872

Último número: 6

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 12 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente.

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

Último número: pendiente.

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

¿Cómo jugar el Chontico en ambas versiones?

La dinámica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0 y 9, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.

A partir de este sorteo de azar se determina cuál es el número ganador.

Las ganancias o premios que deja esta lotería varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.

Chontico Día

Lunes 11 de mayo de 2026 - 0602 . La Quinta: 5.

. Domingo 10 de mayo de 2026 - 7893 . La Quinta: 4.

. Sábado 9 de mayo de 2026 - 6867. La Quinta 4.

Chontico Noche