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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este jueves, 14 de mayo

Cada día se llevan a cabo dos sorteos de estas loterías y juegos de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de mayo de 2026 a las 11:18 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

En todo el mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado Mañana - 14 de mayo

  • Premio mayor: 2223.
  • La Quinta: 6.
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El Dorado Tarde - 14 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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El Paisita Día - 14 de mayo

  • Premio mayor: 9166.
  • La Quinta: 1.
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El Paisita Noche - 14 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
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La Caribeña Día - 14 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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La Caribeña Noche - 14 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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