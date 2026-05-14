Loterías

¿Día de suerte? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este jueves, 14 de mayo de 2026

Esta es la combinación numérica que resultó ganadora en el sorteo de hoy.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de mayo de 2026 a las 1:24 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

La Lotería El Chontico Día volvió a captar la atención de miles de colombianos este jueves 14 de mayo de 2026, durante el sorteo más reciente de uno de los juegos de azar más populares del país.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este jueves, 14 de mayo

Como ocurre en cada edición, los apostadores siguieron de cerca los resultados con la ilusión de llevarse el premio mayor. En esta oportunidad, el sorteo número 8430 dejó como ganador al número 1824.

Además, La Quinta, la balota adicional que también mantiene en expectativa a los jugadores, entregó el número 2.

Resultados de la lotería Chontico
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de mayo de 2026

Premio mayor: 1824 - 2

  • Tres últimos: 824
  • Dos últimos: 24
  • Cifra completa: 1824
  • Último número: 2
YouTube video qmDtuq_FuKs thumbnail

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 14 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
YouTube video CqcAhzGlUhw thumbnail

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • Miércoles 13 de mayo de 2026 - 4756La Quinta: 0.
  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5872La Quinta: 6.
  • Lunes 11 de mayo de 2026 - 0602La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • Miércoles 13 de mayo de 2026 - 1117. La Quinta: 3.
  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5727. La Quinta: 2.
  • Lunes 11 de mayo de 2026 - 9846. La Quinta: 3.