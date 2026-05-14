¿Día de suerte? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este jueves, 14 de mayo de 2026

La Lotería El Chontico Día volvió a captar la atención de miles de colombianos este jueves 14 de mayo de 2026, durante el sorteo más reciente de uno de los juegos de azar más populares del país.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este jueves, 14 de mayo

Como ocurre en cada edición, los apostadores siguieron de cerca los resultados con la ilusión de llevarse el premio mayor. En esta oportunidad, el sorteo número 8430 dejó como ganador al número 1824.

Además, La Quinta, la balota adicional que también mantiene en expectativa a los jugadores, entregó el número 2.

Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de mayo de 2026

Premio mayor: 1824 - 2

Tres últimos: 824

Dos últimos: 24

Cifra completa: 1824

Último número: 2

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 14 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Miércoles 13 de mayo de 2026 - 4756 . La Quinta: 0.

. Martes 12 de mayo de 2026 - 5872 . La Quinta: 6.

. Lunes 11 de mayo de 2026 - 0602. La Quinta: 5.

Chontico Noche