¿Fue su día de suerte? Conoce los números ganadores de la Lotería del Tolima martes 19 de mayo de 2026

Para la noche de este martes 19 de mayo, el departamento del Tolima vivió de nuevo el esperado sorteo semanal de su lotería, uno de los favoritos de los ciudadanos, con un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

Para esta semana, la lotería se aplazó para el día de hoy por el puente festivo de la Ascensión del Señor que tuvo el país del 16 a 18 de mayo.

Estos fueron los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes 11 de mayo de 2026

Durante la lotería de la semana, la empresa de apuestas sigue conmemorando el mes de la madre, en donde su billete de la semana refleja ese amor a las mujeres del país.

“Nuestro billete rinde homenaje a esas mujeres que han sido fuerza, amor y motor de miles de historias. Porque mamá merece celebrarse todos los días… y qué mejor que hacerlo con tradición, ilusión y mucha suerte”, mencionó la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 19 de mayo de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 19 de mayo de 2026 fue el número 2111 de la serie 177.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el lunes 25 de mayo de 2026.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

11 de mayo de 2026: Número 4342 de la serie 268 .

de la serie . 4 de mayo de 2026: Número 5514 de la serie 175.

de la serie 27 de abril de 2026: Número 7675 de la serie 127.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $5 millones: Diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $5 millones: Adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.