Estos fueron los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes 11 de mayo de 2026

En la noche de este lunes 11 de mayo, el departamento del Tolima finalizó con el esperado sorteo semanal de su lotería, uno de los favoritos de los ciudadanos, con un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

Para la lotería de esta semana se realizó un billete especial, para conmemorar el Día de la Madre en el país; se realizó un dibujo creado por niños del departamento en una especie de amor a las mujeres de la región.

“Para nosotros, la mayor fortuna es compartir la vida con esas mujeres que trabajan por su tierra y por su familia con orgullo. Hoy rendimos homenaje a las madres de nuestro departamento: el alma de cada hogar y nuestra mayor inspiración”, mencionó la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 11 de mayo de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 11 de mayo de 2026 fue el número 4342 de la serie 268.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el martes 19 de mayo de 2026. Esta edición se debe a que el próximo lunes 18 será día festivo, por lo que la lotería realiza el sorteo a la jornada siguiente.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

4 de mayo de 2026: Número 5514 de la serie 175.

de la serie 27 de abril de 2026: Número 7675 de la serie 127 .

de la serie . 20 de abril de 2026: Número 1438 de la serie 137

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

Se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: Diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

Diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: Adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.