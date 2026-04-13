La noche de este lunes 13 de abril, el departamento del Tolima finalizó con el esperado sorteo semanal de su lotería, uno de los favoritos de los ciudadanos, con un premio mayor de 3.500 millones de pesos y con más de 13.400 millones en plan premios.

Para la lotería de esta semana se realizó un billete especial, con el propósito de conmemorar el cumpleaños 165 del departamento, reflejando la cultura, la tradición y la música que distingue a los tolimenses de otras zonas y regiones del país.

Resultados Lotería del Tolima: este es el afortunado ganador

“Qué suerte ser tolimense y jugar por lo grande. Hoy es el día de apostar por tus sueños con la Lotería del Tolima”, menciona la lotería en redes sociales

Resultados de la Lotería del Tolima el 13 de abril de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 13 de abril de 2026 fue el número 8142 de la serie 43.

El próximo sorteo de la Lotería de Tolima será el lunes 20 de abril de 2026.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

6 de abril del 2026: Número 1769 de la serie 150

de la serie 30 de marzo del 2026: Número 6680 de la serie 132

de la serie 24 de marzo de 2026: Número 8595 de la serie 238

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: Adicionalmente del billete o fracción y a la copia de la cedula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.