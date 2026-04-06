Resultados Lotería del Tolima: este es el afortunado ganador

La noche de este lunes 6 de abril terminó con el esperado sorteo de la Lotería del Tolima, una de las favoritas entre los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero a las que se puede aspirar a ganar.

El inicio del sorteo fue sobre las 10:30 de la noche; rápidamente se dio a conocer el esperado ganador, que es el número 1769 de la serie 150. El poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Sin embargo, si no ganó el premio mayor, la Lotería del Tolima entrega otras formas de ganar, puesto que cuenta con estas modalidades:

Categoría del Premio Valor Unitario Cantidad de Premios Premio Mayor $ 3.500 Millones 1 Casa para Siempre $ 270 Millones 1 Cero Kilómetros $ 240 Millones 1 Dulima Dorada $ 150 Millones 2 El Top de la Suerte $ 60 Millones 3 El Tren de la Fortuna $ 45 Millones 4 Lluvia de Oro $ 21 Millones 9 La Ráfaga Millonaria $ 15 Millones 12 El Travieso del Tolima $ 1.084.337 1

Para verificar si fue uno de los afortunados ganadores, la Lotería del Tolima recomienda verificar sus redes sociales oficiales o su página web.

En esta última, apenas al ingresar hay una casilla que dice “Resultados”, donde se puede ingresar el sorteo al cual jugó y digitar el número de su billete y su respectiva serie; luego debe dar clic en ver resultados y la página le arrojará si fue uno de los ganadores.