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Resultados Lotería del Tolima: este es el afortunado ganador

Así fue el sorteo número 4164 de este esperado sorteo.

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Redacción Loterías
6 de abril de 2026, 10:42 p. m.
Lotería del Tolima 6 de abril de 2026.
Lotería del Tolima 6 de abril de 2026. Foto: Lotería del Tolima

La noche de este lunes 6 de abril terminó con el esperado sorteo de la Lotería del Tolima, una de las favoritas entre los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero a las que se puede aspirar a ganar.

El inicio del sorteo fue sobre las 10:30 de la noche; rápidamente se dio a conocer el esperado ganador, que es el número 1769 de la serie 150. El poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

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Sin embargo, si no ganó el premio mayor, la Lotería del Tolima entrega otras formas de ganar, puesto que cuenta con estas modalidades:

Categoría del PremioValor UnitarioCantidad de Premios
Premio Mayor$ 3.500 Millones1
Casa para Siempre$ 270 Millones1
Cero Kilómetros$ 240 Millones1
Dulima Dorada$ 150 Millones2
El Top de la Suerte$ 60 Millones3
El Tren de la Fortuna$ 45 Millones4
Lluvia de Oro$ 21 Millones9
La Ráfaga Millonaria$ 15 Millones12
El Travieso del Tolima$ 1.084.3371

Para verificar si fue uno de los afortunados ganadores, la Lotería del Tolima recomienda verificar sus redes sociales oficiales o su página web.

En esta última, apenas al ingresar hay una casilla que dice “Resultados”, donde se puede ingresar el sorteo al cual jugó y digitar el número de su billete y su respectiva serie; luego debe dar clic en ver resultados y la página le arrojará si fue uno de los ganadores.