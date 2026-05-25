Se jugó la lotería del Tolima: estos fueron los números ganadores el lunes 25 de mayo de 2026

Durante la noche de este lunes 25 de mayo de 2026, el departamento del Tolima tuvo el tan esperado sorteo semanal de la Lotería del Tolima, considerado uno de los favoritos de los ciudadanos, al ofrecer un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

¿Fue su día de suerte? Conoce los números ganadores de la Lotería del Tolima martes 19 de mayo de 2026

Para el billete semanal de esta semana, la lotería realizó un homenaje a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que cumple 107 años en el país. La entidad, para celebrar su aniversario, realizará la carrera FAC “Corre como el Viento”, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de 2026 en la ciudad de Yopal.

“Este billete representa mucho más que una colaboración, representa el respaldo al deporte, al trabajo social y al compromiso con quienes día a día hacen grande a la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, menciona la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 25 de mayo de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 25 de mayo de 2026 fue el número 8252 de la serie 034.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el lunes 1 de junio de 2026.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

19 de mayo de 2026: Número 2111 de la serie 177.

de la serie 11 de mayo de 2026: Número 4342 de la serie 268 .

de la serie . 4 de mayo de 2026: Número 5514 de la serie 175.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones: