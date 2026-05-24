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Este es el número ganador del Super Astro Luna de este domingo 24 de mayo

Así fue el sorteo número 8130.

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Redacción Loterías
24 de mayo de 2026 a las 8:35 p. m.
Super Astro Luna jugó este domingo a las 8:30 de la noche.
Super Astro Luna jugó este domingo a las 8:30 de la noche. Foto: Getty Images

La noche de este domingo 24 de mayo inició con el sorteo de la lotería Super Astro Luna, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que puede llegar a entregar.

Como de costumbre, las balotas volaron sobre las 8:30 p. m. y rápidamente se dio a conocer que el número ganador es el 1997, del signo Escorpión.

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Número ganador: 1997- Escorpión

  • Últimas tres: 997
  • Últimas dos: 97
  • Signo: Escorpión

Super Astro Luna entrega 42.000 veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, 1.000 veces lo apostado con las tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado con dos cifras y el signo.

Si desea más información sobre el sorteo y sus ganadores, la lotería recomienda acceder directamente a su página web oficial, en donde aparece la opción “resultados”; ahí deberá dar clic en “ganadores” y aparecerá toda la información de los juegos más recientes.