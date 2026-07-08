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Resultados del Super Astro Luna del miércoles 8 de julio de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios, según el número de aciertos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

8 de julio de 2026 a las 10:56 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy, miércoles 8 de julio.
Super Astro Luna jugó hoy, miércoles 8 de julio. Foto: Getty Images

En la noche del miércoles, 8 de julio, se realizó el sorteo número 8175 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Super Astro Luna ofrece ganar hasta 42.000 veces lo apostado.
Números ganadores del Super Astro Luna del martes 7 de julio

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 0157 bajo el signo Acuario.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 7 de julio de 2026: número 5949 con el signo Aries.
  • Sorteo del 6 de julio de 2026: número 9516 con el signo Tauro.
  • Sorteo del 5 de julio de 2026: número 5282 con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 9 de julio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026.
Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.