Lotería La Antioqueñita: resultados cargados de suerte del sorteo de hoy jueves, 9 de julio

Este jueves 9 de julio se llevarán a cabo los sorteos de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de las modalidades de chance con mayor tradición y número de jugadores en Colombia. Como ocurre a diario, miles de personas estarán pendientes de conocer las combinaciones ganadoras con la ilusión de obtener uno de los premios disponibles.

Resultados Baloto y Revancha HOY: números ganadores del acumulado millonario, miércoles 8 de julio de 2026

Una vez se publiquen los resultados oficiales, los apostadores podrán verificar si su número fue el favorecido. En caso de resultar ganador, será indispensable conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento es el requisito principal para iniciar el proceso de reclamación.

Antioqueñita Día de este jueves 9 de julio

Número ganador: 4302

La Quinta: 7

Antioqueñita Tarde de este jueves 9 de julio

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Cuando el premio corresponda a una suma de mayor valor, la entidad operadora podrá solicitar documentación adicional para validar la identidad del ganador y autorizar el pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Para evitar errores o posibles fraudes, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de Antioqueñita y confirmar que la combinación corresponda a la fecha y al sorteo correcto.