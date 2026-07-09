Loterías

Lotería La Antioqueñita: resultados cargados de suerte del sorteo de hoy jueves, 9 de julio

Cerca del fin de semana, un nuevo juego se realizó y arrojó resultados ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de julio de 2026 a las 10:04 a. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves 9 de julio se llevarán a cabo los sorteos de Antioqueñita Día y Antioqueñita Tarde, dos de las modalidades de chance con mayor tradición y número de jugadores en Colombia. Como ocurre a diario, miles de personas estarán pendientes de conocer las combinaciones ganadoras con la ilusión de obtener uno de los premios disponibles.

El nuevo sorteo del Baloto ya tiene combinación ganadora y Súper Balota definida.
Resultados Baloto y Revancha HOY: números ganadores del acumulado millonario, miércoles 8 de julio de 2026

Una vez se publiquen los resultados oficiales, los apostadores podrán verificar si su número fue el favorecido. En caso de resultar ganador, será indispensable conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento es el requisito principal para iniciar el proceso de reclamación.

Antioqueñita Día de este jueves 9 de julio

  • Número ganador: 4302
  • La Quinta: 7
YouTube video M5zYj42THsw thumbnail

Antioqueñita Tarde de este jueves 9 de julio

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Cuando el premio corresponda a una suma de mayor valor, la entidad operadora podrá solicitar documentación adicional para validar la identidad del ganador y autorizar el pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Para evitar errores o posibles fraudes, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de Antioqueñita y confirmar que la combinación corresponda a la fecha y al sorteo correcto.