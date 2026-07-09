Resultados de La Tinka del 8 de julio: estos son los números ganadores

La Tinka es uno de esos juegos que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado 8 de julio se realizó el sorteo y estos fueron los ganadores.

El sorteo se llevó a cabo hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/18′515,404.

Resultados

Números de la jugada ganadora:

36 - 21 - 6 - 48 - 7 - 38

Boliyapa: 53.

Sí o sí: 40.

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador acertó la combinación de números.

Tenga en cuenta que, si gana el sorteo, tiene 30 días para reclamar el premio si este es superior a 5.000 soles y menor a un millón. Si el premio es mayor a un millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si el premio es menor a 5.000 soles, tiene 180 días para reclamarlo. Los días se cuentan a partir del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que, para participar, debe ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y seleccionar los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Los ganadores de La Tinka. Foto: Captura: La Tinka

Puede escoger los números usted mismo o elegir la opción “al azar”, con la que el sistema los asignará de forma aleatoria.

Luego, deberá hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla. Recuerde que, si no acierta los seis números, aún puede obtener recompensas por acertar dos o más números del sorteo.

Quienes consigan de tres a cinco aciertos pueden ganar entre 5 y 50.000 soles.