Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8441 del lunes 25 de mayo de 2026

Este lunes, 25 de mayo de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.
El sorteo 8441 dejó como número ganador el 7070, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.
Por otro lado, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.
Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 25 de mayo de 2026
Premio mayor: 7070 - 7
- Tres últimos: 070
- Dos últimos: 70
- Cifra completa: 7070
- La Quinta: 7
Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 25 de mayo de 2026
Premio mayor: 5293 - 5
- Tres últimos: 293
- Dos últimos: 93
- Cifra completa: 5293
- La Quinta: 5
Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- 24 de mayo de 2026 - 8964. La Quinta: 1
- 23 de mayo de 2026 - 2168. La Quinta: 1
- 22 de mayo de 2026 - 7631. La Quinta: 8
Chontico Noche
- 24 de mayo de 2026 - 1504. La Quinta: 7
- 23 de mayo de 2026 - 0520. La Quinta: 0
- 22 de mayo de 2026 - 6082. La Quinta: 1