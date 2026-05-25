Ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de hoy lunes, 25 de mayo

Con la llegada de una nueva jornada de sorteos en Colombia, miles de apostadores estuvieron atentos este lunes 25 de mayo a los resultados de algunas de las loterías y chances más populares del país. Juegos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a despertar expectativa entre quienes diariamente ponen a prueba su suerte con la ilusión de ganar importantes premios.

Este es el número ganador del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 25 de mayo

Estos sorteos continúan consolidándose como una costumbre para numerosos colombianos, que siguen de cerca cada resultado para comprobar si sus números coincidieron con las cifras favorecidas. Además de las modalidades habituales, muchos participantes aprovechan opciones adicionales que incrementan las posibilidades de obtener recompensas económicas.

Como ocurre de manera frecuente, los resultados oficiales fueron divulgados a través de canales autorizados y plataformas especializadas, permitiendo que los jugadores consultaran rápidamente las combinaciones ganadoras de la jornada.

A continuación, conozca los números que dejaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña durante este lunes 25 de mayo.

Resultados de las loterías de hoy 25 de mayo

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6412.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: 1523.

La Quinta: 9.

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche