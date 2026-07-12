La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este domingo, 12 de julio de 2026

La Antioqueñita se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares entre los apostadores en Colombia. Este domingo 12 de julio de 2026 se realizaron nuevos sorteos, que dejaron una nueva lista de ganadores y expectativas entre quienes participan diariamente.

En esta edición de la mañana, el número ganador fue la combinación 4741, acompañada de ‘La Quinta’ número 2.

Número y signo ganador del Super Astro Luna: sorteo 8178, noche del sábado 11 de julio de 2026

Con sus dos modalidades, esta lotería volvió a despertar el interés de quienes confían en la suerte y en sus números habituales, ya que miles de jugadores esperan que sus combinaciones sean las afortunadas.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 12 de julio de 2026

Número ganador: 4741

Quinta balota: 2

La edición de la mañana de La Antioqueñita Día se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos, que juega a las 12 del medio día.

Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 12 de julio de 2026

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

La versión de la tarde de esta lotería juega todos los días a las 4:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Para quienes desean seguir los resultados en tiempo real en ambas ediciones, pueden seguir en vivo el sorteo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 11 de julio del 2026

Esta transmisión en directo se ha convertido en una herramienta práctica para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita se jugará el lunes 13 de julio de 2026, en sus horarios habituales según la edición.