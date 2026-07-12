Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 11 de julio del 2026

El día sábado 11 de julio de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2681 del Baloto con un acumulado de $ 47.200 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 7.600 millones.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 11 de julio de 2026

Resultados del sorteo 2681 del Baloto

Premio acumulado de $ 47.200 millones

Número ganador: 03-32-22-34-28

Súper balota: 14

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 7.600 millones

Número ganador: 35-42-29-41-38

Súper balota: 02

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 13 de julio de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente : puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia. ¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Loterías hoy: resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del sábado, 11 de julio

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los sí es números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.