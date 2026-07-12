Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo 2619 del sábado 11 de julio de 2026

Como es costumbre cada sábado, miles de jugadores en todo el país se pusieron cita para conocer los resultados oficiales de la Lotería del Cauca. Este 11 de julio se llevó a cabo el sorteo 2619 y estos fueron los números ganadores del premio mayor.

Lotería del Cauca: resultados oficiales para el sorteo del sábado 4 de julio de 2026

Resultado Lotería del Cauca - 11 de julio de 2026

Número : 0232

: 0232 Serie: 006

La Lotería del Cauca cumplió 52 años de existencia y para celebrarlo tuvo sorteos especiales en la noche del sábado. En la transmisión oficial puede ver los ganadores de los premios secos.

Historia y plan de premios

La Lotería del Cauca tiene su sede principal en Popayán y se originó bajo el mandato del entonces gobernador Aurelio Iragorri Hormaza. El 4 de julio de 1974 se le dio vida jurídica como Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Exactamente un año después, el 4 de julio de 1975, las calles de Popayán vieron rodar el sorteo número 001 y desde entonces se ha convertido en una tradición para todos los apostadores del país.

Hoy, cinco décadas después, la Lotería del Cauca no solo ha multiplicado sus cifras hasta convertirse en la sexta lotería más importante del país, sino que cumple con su misión más noble: transferir millonarios recursos fiscales para financiar los hospitales y el sistema de salud pública de la región.

La Lotería del Cauca entrega un premio mayor de 8.000 millones de pesos y también varios premios secos que van desde los 10 millones hasta los 300 millones.

A diferencia de otras loterías, solo tiene un sorteo a la semana: todos los sábados a las 11:00 de la noche y se transmite por el Canal 1.