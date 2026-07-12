Número y signo ganador del Super Astro Luna: sorteo 8178, noche del sábado 11 de julio de 2026

El Super Astro Luna realizó un nuevo sorteo la noche de este sábado 11 de julio de 2026, entregando un resultado esperado por miles de apostadores en Colombia. Este juego de azar, transmitido en vivo por Canal 1, dio a conocer el número y el signo zodiacal ganadores del sorteo 8178.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 11 de julio de 2026

Resultado del Super Astro Luna del sábado 11 de julio de 2026

El resultado oficial del sorteo 8178 del Super Astro Luna fue:

Número ganador: 8335

8335 Signo ganador: Leo

Los jugadores que hayan apostado esta combinación podrán verificar si su apuesta resultó premiada de acuerdo con el plan de premios establecido por el juego.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados de los sorteos más recientes del Super Astro Luna:

10 de julio de 2026: Número 9155 – Signo Virgo.

Número 9155 – Signo Virgo. 9 de julio de 2026: Número 0929 – Signo Escorpión.

Número 0929 – Signo Escorpión. 8 de julio de 2026: Número 0157 – Signo Acuario.

Consultar los resultados anteriores permite a muchos jugadores llevar un registro de las cifras y signos que han salido en los últimos días, aunque cada sorteo es completamente independiente y las probabilidades permanecen iguales en cada nueva edición.