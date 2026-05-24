Este 24 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más seguidos en Colombia y que diariamente mantiene a miles de personas pendientes de los resultados con la esperanza de ganar un premio.

La Antioqueñita Día y Tarde: así quedaron los resultados del domingo 24 de mayo de 2026

La jornada, como ya es tradición, contó con dos sorteos durante el día: uno en horario diurno y otro en la noche.

Gracias a su mecánica sencilla y rápida, en la que los jugadores pueden apostar diferentes modalidades y números, esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre los aficionados a los juegos de azar en el país.

Resultados de El Sinuano Día del 24 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 2137.

La Quinta: 3.

Resultados de El Sinuano Noche del 24 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: