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La Antioqueñita Día y Tarde: así quedaron los resultados del domingo 24 de mayo de 2026

Este chance continúa siendo uno de los favoritos entre quienes disfrutan de los juegos de azar en Colombia.

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Redacción Loterías
24 de mayo de 2026 a las 12:11 p. m.
La Antioqueñita de 24 de mayo.
La Antioqueñita de 24 de mayo. Foto: Getty Images y logo oficial La Antioqueñita.

Este domingo, 24 de mayo de 2026, se realizaron nuevos sorteos de La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde, dos de los juegos de chance más seguidos por los colombianos y que diariamente despiertan expectativa entre quienes prueban suerte con sus números favoritos.

Como es habitual, cientos de apostadores estuvieron atentos a los resultados oficiales para verificar si lograron acertar la combinación ganadora de cuatro cifras y la quinta balota adicional.

Resultados de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7472.
  • Quinta balota: 9.
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Resultados de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: por confirmar.
  • Quinta balota: por confirmar.

La Antioqueñita se ha convertido en uno de los sorteos más reconocidos del país debido a la frecuencia de sus juegos y a la facilidad para participar desde diferentes puntos autorizados. Además, muchos jugadores acostumbran apostar utilizando fechas especiales, números tradicionales o combinaciones personales.

Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de cada sorteo y pueden consultarse en plataformas autorizadas de apuestas y canales oficiales.

Este chance continúa siendo uno de los favoritos entre quienes disfrutan de los juegos de azar en Colombia, especialmente por sus sorteos diarios en jornada de día y tarde.