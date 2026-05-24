Loterías

Resultados de chances en Colombia hoy, domingo 24 de mayo: La Caribeña, El Paisita y El Dorado

Los apostadores ya comenzaron a verificar sus resultados para confirmar si hacen parte de los ganadores de este día.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
24 de mayo de 2026 a las 4:41 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: ontaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La suerte volvió a moverse este 24 de mayo, en Colombia, con la publicación de los resultados de algunos de los sorteos más populares del país.

Como ocurre en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a los números ganadores con la expectativa de obtener un premio.

En esta ocasión, los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña marcan la pauta entre quienes siguen de cerca este tipo de juegos, que continúan siendo una de las principales formas de entretenimiento para muchos colombianos.

Lotería Antioqueñita día y tarde: estos son los resultados del 2 de mayo que dejaron nuevos ganadores

La jornada estuvo acompañada por la emoción habitual que generan estos sorteos, en los que cada número puede representar una oportunidad de cambio para los participantes.

Los apostadores ya comenzaron a verificar sus resultados para confirmar si hacen parte de los ganadores de este día, en una dinámica que se repite constantemente y que mantiene vigente el interés por este tipo de juegos en todo el país.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 7203
  • La Quinta: 2
YouTube video b5LaF8IYQac thumbnail

Paisita Noche

  • Premio mayor: Por definirse

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 5196
  • La Quinta: 2
YouTube video G5_uvO-7F7A thumbnail

Caribeña Noche

  • Premio mayor: Por definirse
  • La Quinta: por definirse

Dorado Noche

  • Premio mayor: Por definirse
  • La Quinta: por definirse