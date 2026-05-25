Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 25 de mayo: números ganadores

Este lunes, 25 de mayo, se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de personas que esperan acertar los números ganadores para obtener importantes premios.

Tal como ocurre habitualmente, los sorteos se realizaron en dos jornadas diferentes, permitiendo a los apostadores contar con más oportunidades de ganar según la combinación elegida y el tipo de apuesta seleccionada. Gracias a este formato, El Sinuano continúa posicionándose entre las alternativas preferidas por quienes participan en loterías y chances en distintas regiones del país.

Resultados de La Tinka del 24 de mayo: estos son los números ganadores

Los resultados oficiales pueden revisarse a través de canales autorizados, puntos físicos de venta y plataformas digitales especializadas encargadas de divulgar las cifras ganadoras de cada sorteo.

Resultados de El Sinuano Día del 25 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 5846

La Quinta: 2

Resultados de El Sinuano Noche del 25 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Además, las autoridades y operadores recomiendan confirmar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso de cobro de los premios correspondientes.

El próximo sorteo se jugará el martes 26 de mayo, a las 2:30 p. m.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: