Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 21 de mayo de 2026

El sorteo de El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente por quienes esperan cada jornada con la ilusión de acertar los números ganadores.

Este jueves 21 de mayo no fue la excepción, ya que miles de personas estuvieron atentas a los resultados tanto en la jornada diurna como en la nocturna, con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado.

Chontico: este es el resultado del sorteo 8437 del jueves 21 de mayo

Como es habitual, el sorteo se realiza en dos momentos del día, lo que brinda a los participantes más oportunidades de ganar y mantiene viva la expectativa.

A lo largo de la jornada, los apostadores consultan los resultados a través de distintos canales, desde medios digitales hasta transmisiones en vivo, para verificar sus números de manera rápida y confiable.

Se recomienda a los participantes comprobar los resultados en fuentes oficiales y conservar sus comprobantes de juego en caso de resultar ganadores.

Asimismo, es importante recordar que estos juegos deben asumirse con responsabilidad, como una forma de entretenimiento y no como una fuente segura de ingresos.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

El Sinuano Día: 2147

Quinta cifra: 9

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

El Sinuano Día: Pendiente

Quinta cifra: Pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Loterías de hoy 21 de mayo: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: