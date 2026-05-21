Loterías de hoy 21 de mayo: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La suerte volvió a moverse este jueves 21 de mayo con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares del país.

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que diariamente reúnen a participantes en distintas regiones.

Estos sorteos continúan consolidándose como una de las opciones de azar más seguidas por los colombianos, especialmente por la frecuencia con la que se realizan y las diferentes oportunidades de premio que ofrecen a lo largo del día.

Además, están autorizados y supervisados por Coljuegos, entidad encargada de regular las apuestas en el país.

Durante la jornada, los apostadores consultaron los números ganadores a través de plataformas digitales y canales oficiales, luego de que se conocieran los resultados de cada sorteo.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7472

La Quinta: 4

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Las autoridades y operadores de juego recordaron la importancia de revisar siempre los resultados en medios oficiales y conservar los comprobantes de apuesta para cualquier proceso de reclamación de premios.