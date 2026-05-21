Loterías de hoy 21 de mayo: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La suerte volvió a moverse este jueves 21 de mayo con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares del país.
Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que diariamente reúnen a participantes en distintas regiones.
Estos sorteos continúan consolidándose como una de las opciones de azar más seguidas por los colombianos, especialmente por la frecuencia con la que se realizan y las diferentes oportunidades de premio que ofrecen a lo largo del día.
Además, están autorizados y supervisados por Coljuegos, entidad encargada de regular las apuestas en el país.
Durante la jornada, los apostadores consultaron los números ganadores a través de plataformas digitales y canales oficiales, luego de que se conocieran los resultados de cada sorteo.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 7472
- La Quinta: 4
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Las autoridades y operadores de juego recordaron la importancia de revisar siempre los resultados en medios oficiales y conservar los comprobantes de apuesta para cualquier proceso de reclamación de premios.