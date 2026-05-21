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Loterías de hoy 21 de mayo: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estos sorteos continúan consolidándose como una de las opciones de azar más seguidas por los colombianos.

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Redacción Loterías
21 de mayo de 2026 a las 11:08 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de mayo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La suerte volvió a moverse este jueves 21 de mayo con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares del país.

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que diariamente reúnen a participantes en distintas regiones.

Estos sorteos continúan consolidándose como una de las opciones de azar más seguidas por los colombianos, especialmente por la frecuencia con la que se realizan y las diferentes oportunidades de premio que ofrecen a lo largo del día.

Además, están autorizados y supervisados por Coljuegos, entidad encargada de regular las apuestas en el país.

Durante la jornada, los apostadores consultaron los números ganadores a través de plataformas digitales y canales oficiales, luego de que se conocieran los resultados de cada sorteo.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7472
  • La Quinta: 4
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Las autoridades y operadores de juego recordaron la importancia de revisar siempre los resultados en medios oficiales y conservar los comprobantes de apuesta para cualquier proceso de reclamación de premios.