Este jueves 21 de mayo de 2026, la Lotería El Chontico Día volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, que siguieron de cerca el sorteo con la ilusión de un golpe de suerte que pudiera transformar su situación económica.

El sorteo 8437 dejó como número ganador el 8863, cifra que empezó a difundirse rápidamente entre los apostadores tras conocerse el resultado oficial.

Además, el interés también se concentró en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta ocasión marcó el número 5 como resultado final del sorteo.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 21 de mayo de 2026

Premio mayor: 8863 - 5

Tres últimos: 863

Dos últimos: 63

Cifra completa: 8863

La Quinta: 5

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 21 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

La Quinta: pendiente

A los jugadores de la edición matutina se les recuerda que la Lotería Chontico realiza su sorteo diario a la 1:00 p. m., sin excepción, incluidos domingos y días festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Miércoles 20 de mayo de 2026- 3242. La Quinta: 9

Martes 19 de mayo de 2026 - 3661. La Quinta: 8

Lunes 18 de mayo de 2026 - 1746. La Quinta: 2

Chontico Noche