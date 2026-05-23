El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este sábado 23 de mayo

Este sábado, 23 mayo, se realizó una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que a diario reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse atractivos premios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en dos momentos del día, ambos con la posibilidad de ganar según el número apostado y la modalidad elegida, una dinámica que la ha convertido en una de las loterías preferidas por su facilidad y rapidez para jugar.

Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los afortunados ganadores este viernes, 22 de mayo de 2026

Resultados de El Sinuano Día del 22 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 7568

La Quinta: 6

Resultados de El Sinuano Noche del 22 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Por definirse

La Quinta: Por definirse

Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los números que cayeron hoy 22 de mayo

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: