Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los afortunados ganadores este viernes, 22 de mayo de 2026

La Lotería Chontico, tanto en su edición diurna como nocturna, es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su crecimiento se debe a que ofrece varias modalidades para ganar millonarios premios.

Con dos oportunidades diarias para tentar a la suerte, esta lotería brinda a los apostadores la opción de probar diferentes combinaciones y valores, aumentando así sus posibilidades de llevarse el tan anhelado premio mayor.

En el más reciente sorteo, que se llevó a cabo este viernes, 22 de mayo de 2026, la combinación ganadora que podría cambiar la vida de un afortunado jugador fue la número 7631.

Además de esta cifra, se suma la balota conocida como “La Quinta”, que ofrece otra posibilidad de ganar y que para esta ocasión cayó con el número 8.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 22 de mayo de 2026

Premio mayor: 7631 - 8

Tres últimas cifras: 631.

Dos últimas cifras: 31.

Número completo: 7631 .

. Última cifra: 8.

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 22 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente.

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado 23 de mayo y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

21 de mayo de 2026: 8863- 5

20 de mayo de 2026: 3242 - 9

19 de mayo de 2026: 3661 - 8

Chontico Noche