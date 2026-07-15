El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron nuevos premios: estos fueron los números ganadores del 15 de julio

Miles de colombianos participaron este miércoles 15 de julio en una nueva jornada de sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los chances más populares del país que, día tras día, despiertan el interés de quienes buscan acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios disponibles.

Como es habitual, los sorteos se realizaron en los horarios establecidos y dejaron nuevos números afortunados que ahora deberán ser verificados por los apostadores para conocer si la suerte estuvo de su lado.

Resultados del 15 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1209.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Qué hacer si el número coincide?

Quienes hayan acertado el número ganador deberán conservar el tiquete en buen estado, ya que este constituye el documento indispensable para reclamar el premio. También es importante presentar un documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la empresa operadora dentro de los plazos fijados para el cobro.

Los organizadores recomiendan verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales o de medios confiables, con el fin de evitar confusiones y garantizar que la información consultada corresponda al sorteo del día.