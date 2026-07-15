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Consulte los resultados de Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 15 de julio de 2026

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el comprobante en buen estado.

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Redacción Loterías
15 de julio de 2026 a las 10:21 a. m.
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde.
Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita se ha logrado consolidar como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, ofreciendo a sus apostadores dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
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Estos sorteos se han convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar una significativa suma de dinero y darle un giro a su vida con el beneficio.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de personas que confían en la suerte para lograr el objetivo de obtener el gran premio.

En el sorteo de este miércoles, 15 de julio de 2026, la versión de La Antioqueñita Día, el número ganador fue 6875, acompañado por la balota denominada como La Quinta, número 9.

Resultados del sorteo 6621 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6875
  • Quinta balota: 9
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6622 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 14 de julio de 2026: 4108 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 13 de julio de 2026: 0349 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 12 de julio de 2026: 4741 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 14 de julio de 2026: 0600 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 13 de julio de 2026: 5626 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 12 de julio de 2026: 4004 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el jueves, 16 de julio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.