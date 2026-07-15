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Lotería Chontico: resultado del sorteo de hoy, miércoles, 15 de julio de 2026

El Chontico realizó sus sorteos de este miércoles y estos fueron los números ganadores.

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Redacción Loterías
15 de julio de 2026 a las 1:21 p. m.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Muchos apostadores estuvieron atentos este miércoles 15 de julio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Se conocieron los números ganadores del Chontico en sus dos sorteos de este 11 de julio.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 9668.

Además del resultado principal, se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 6.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 15 de julio de 2026

Premio mayor: 9668 - 6

  • Tres últimas cifras: 668.
  • Dos últimas cifras: 68.
  • Número completo: 9668.
  • Última cifra: 6.
YouTube video b45qcLFS3UE thumbnail

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 15 de julio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
YouTube video ryYvEBDFT8s thumbnail

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 16 de julio en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 14 de julio de 2026 - 4905. La Quinta: 9.
  • 13 de julio de 2026 - 4348. La Quinta: 3.
  • 12 de julio de 2026 - 4189. La Quinta: 6.

Chontico Noche

  • 14 de julio de 2026 - 2205. La Quinta: 8.
  • 13 de julio de 2026 - 8149. La Quinta: 2.
  • 12 de julio de 2026 - 8311. La Quinta: 0.