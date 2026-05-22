El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los números que cayeron hoy 22 de mayo

Miles de personas en Colombia siguen cada día los sorteos de las principales loterías y chances del país con la esperanza de acertar a los números ganadores. Este viernes 22 de mayo no fue la excepción, y juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de quienes probaron suerte en las diferentes modalidades.

Estos sorteos se han convertido en una tradición para muchos apostadores, quienes esperan los resultados para verificar si lograron obtener algún premio. A continuación, consulte los números ganadores que dejaron los sorteos de hoy.

Resultados de las loterías y chances de hoy 22 de mayo

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9038.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Recuerde verificar cuidadosamente la modalidad en la que jugó y confirmar los resultados en los canales oficiales de cada operador autorizado.