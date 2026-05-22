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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los números que cayeron hoy 22 de mayo

Recuerde verificar cuidadosamente la modalidad en la que jugó y confirmar los resultados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de mayo de 2026 a las 11:04 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de mayo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de personas en Colombia siguen cada día los sorteos de las principales loterías y chances del país con la esperanza de acertar a los números ganadores. Este viernes 22 de mayo no fue la excepción, y juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de quienes probaron suerte en las diferentes modalidades.

Estos sorteos se han convertido en una tradición para muchos apostadores, quienes esperan los resultados para verificar si lograron obtener algún premio. A continuación, consulte los números ganadores que dejaron los sorteos de hoy.

Resultados de las loterías y chances de hoy 22 de mayo

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9038.
  • La Quinta: 5.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Recuerde verificar cuidadosamente la modalidad en la que jugó y confirmar los resultados en los canales oficiales de cada operador autorizado.