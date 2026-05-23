Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 23 de mayo

En Colombia, los juegos de azar siguen siendo una de las tradiciones más arraigadas entre miles de personas. El chance y la lotería encabezan la lista de los favoritos, ya que muchos ven en una apuesta o en un billete la posibilidad de cambiar su suerte y mejorar su calidad de vida de un momento a otro.

Entre las opciones más populares aparece Super Astro, especialmente en sus modalidades Sol y Luna. Este juego se realiza todos los días y ofrece distintas alternativas para que los participantes prueben suerte y aspiren a quedarse con uno de los premios.

Con GranLoto podrá ganar de forma fácil, rápida y segura y sin salir de casa. Foto: Powerball

Este es el resultado de Super Astro Sol del 23 de mayo de 2026

El número ganador del último sorteo de Super Astro Sol de este sábado, 23 de mayo, es el número: 0254, signo Acuario.

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 254

Cuatro cifras: 0254

Cinco de los mejores trucos para ganarse la lotería

1. Comprender las probabilidades

Antes de sumergirse en la búsqueda de trucos para ganar la lotería, es crucial entender las probabilidades que enfrenta. La lotería es un juego de azar, y las probabilidades suelen ser extremadamente bajas. En la mayoría de los casos, las posibilidades de ganar el premio mayor son de una en varios millones. Comprender esto es esencial para mantener expectativas realistas y evitar decepciones.

2. Jugar con regularidad

Aunque no es un truco en el sentido tradicional, jugar con regularidad puede aumentar las posibilidades de ganar a lo largo del tiempo. La idea aquí es simple: cuantos más boletos se compren y más números se jueguen, mayores serán las probabilidades de obtener un premio. Sin embargo, esto no garantiza ganar el premio mayor, pero incrementa las oportunidades de obtener premios menores.

Resultados de la lotería Antioqueñita Tarde. Foto: Getty Images

3. Utilizar sistemas y sindicatos

Los sistemas y sindicatos de lotería son una estrategia popular para aumentar las probabilidades de ganar. Un sistema de lotería implica la selección de una combinación específica de números en función de un método lógico o matemático. Los sindicatos, por otro lado, son grupos de personas que compran boletos de lotería juntas y comparten las ganancias.

Los sistemas pueden ayudar a diversificar los números y evitar patrones comunes, lo que podría aumentar las posibilidades de ganar. Los sindicatos permiten comprar más boletos y participar en juegos más caros sin gastar grandes sumas de dinero. Si el sindicato gana, los premios se dividen entre los miembros del grupo.

4. Elegir los números cuidadosamente

A menudo, las personas eligen sus números de lotería de manera impulsiva o utilizando fechas especiales, como cumpleaños o aniversarios. Para aumentar las posibilidades de ganar, es importante elegir los números cuidadosamente. Evitar patrones comunes, como seleccionar números en orden secuencial o números que hayan salido recientemente en sorteos anteriores.

Bolitas de loterías - Imagen de referencia Foto: Getty Images

La estrategia de “números fríos” se basa en la idea de que algunos números son menos frecuentes que otros. Se pueden investigar los resultados anteriores de la lotería para identificar números que no han salido en mucho tiempo y considerar incluirlos en las combinaciones.