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Números afortunados del Baloto: así quedó el sorteo del lunes 25 de mayo de 2026

Ya se conocen los resultados del Baloto jugado este lunes en Colombia.

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Redacción Loterías
25 de mayo de 2026 a las 10:50 p. m.
El sorteo 2661 del Baloto dejó nuevos números de la suerte en el país.
El sorteo 2661 del Baloto dejó nuevos números de la suerte en el país. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 25 de mayo de 2026 su sorteo número 2661, uno de los juegos de azar más populares en Colombia y que únicamente se juega los lunes, miércoles y sábados. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 39.200 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha llegó a 3.600 millones de pesos.

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8441 del lunes 25 de mayo de 2026

Resultados del Baloto del 25 de mayo de 2026

Baloto tradicional

Acumulado de: $39.200 millones

  • Número ganador: 39 - 12 - 37 - 14 - 38
  • Súper balota: 16

Baloto Revancha

Acumulado de: $3.600 millones

  • Número ganador: 32 - 20 - 06 - 13 - 42
  • Súper balota: 16
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Los últimos números ganadores del Baloto

Estos fueron los resultados más recientes del Baloto tradicional con súper balota antes del sorteo del lunes 25 de mayo:

El sorteo 2656 del Baloto dejó una nueva oportunidad para quienes sueñan con convertirse en millonarios.
El Baloto y Revancha anunciaron sus números ganadores de la jornada. Foto: Getty Images / Baloto
  • 23 de mayo de 2026: 23 - 27 - 29 - 30 - 38 - 08
  • 20 de mayo de 2026: 01 - 28 - 32 - 33 - 35 - 13
  • 18 de mayo de 2026: 03 - 04 - 09 - 14 - 35 - 10

Por su parte, los últimos resultados del Baloto Revancha fueron:

  • 23 de mayo de 2026: 12 - 16 - 25 - 27 - 37 - 07
  • 20 de mayo de 2026: 04 - 08 - 10 - 42 - 43 - 05
  • 18 de mayo de 2026: 08 - 10 - 31 - 32 - 40 - 02