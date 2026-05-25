Números afortunados del Baloto: así quedó el sorteo del lunes 25 de mayo de 2026

El Baloto realizó este lunes 25 de mayo de 2026 su sorteo número 2661, uno de los juegos de azar más populares en Colombia y que únicamente se juega los lunes, miércoles y sábados. Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 39.200 millones de pesos, mientras que el Baloto Revancha llegó a 3.600 millones de pesos.

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8441 del lunes 25 de mayo de 2026

Resultados del Baloto del 25 de mayo de 2026

Baloto tradicional

Acumulado de: $39.200 millones

Número ganador: 39 - 12 - 37 - 14 - 38

Súper balota: 16

Baloto Revancha

Acumulado de: $3.600 millones

Número ganador: 32 - 20 - 06 - 13 - 42

Súper balota: 16

Los últimos números ganadores del Baloto

Estos fueron los resultados más recientes del Baloto tradicional con súper balota antes del sorteo del lunes 25 de mayo:

El Baloto y Revancha anunciaron sus números ganadores de la jornada. Foto: Getty Images / Baloto

23 de mayo de 2026: 23 - 27 - 29 - 30 - 38 - 08

20 de mayo de 2026: 01 - 28 - 32 - 33 - 35 - 13

18 de mayo de 2026: 03 - 04 - 09 - 14 - 35 - 10

Por su parte, los últimos resultados del Baloto Revancha fueron:

23 de mayo de 2026: 12 - 16 - 25 - 27 - 37 - 07

20 de mayo de 2026: 04 - 08 - 10 - 42 - 43 - 05

18 de mayo de 2026: 08 - 10 - 31 - 32 - 40 - 02