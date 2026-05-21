Conozca si se llevó el acumulado del Baloto: 41.600 millones de pesos se sortearon hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se realizó el sorteo 2659 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país y que entrega millonarios acumulados tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

Para esta oportunidad, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los 38.400 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha llegó a 3.200 millones de pesos, sumando en total 41.600 millones de pesos en juego.

Resultados del Baloto del 20 de mayo de 2026

Baloto tradicional

Acumulado de: 38.400 millones de pesos

38.400 millones de pesos Número ganador: 01 - 28 - 32 - 33 - 35

01 - 28 - 32 - 33 - 35 Súper balota: 13

Baloto Revancha

Acumulado de: 3.200 millones de pesos

3.200 millones de pesos Número ganador: 04 - 08 - 10 - 42 - 43

04 - 08 - 10 - 42 - 43 Súper balota: 05

Los jugadores ahora deberán verificar sus tiquetes para confirmar si alguno logró acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los millonarios acumulados entregados en el sorteo de este miércoles.

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se conocieron los resultados del más reciente sorteo del Baloto en Colombia. Foto: Getty Images / Baloto

Los últimos números ganadores del Baloto

Estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores del Baloto tradicional junto con la súper balota:

18 de mayo de 2026: 03 - 04 - 09 - 14 - 35 - 10

03 - 04 - 09 - 14 - 35 - 10 16 de mayo de 2026: 07 - 21 - 25 - 40 - 43 - 11

07 - 21 - 25 - 40 - 43 - 11 13 de mayo de 2026: 04 - 19 - 31 - 38 - 39 - 04

Últimos resultados de Baloto Revancha

18 de mayo de 2026: 08 - 10 - 31 - 32 - 40 - 02

08 - 10 - 31 - 32 - 40 - 02 16 de mayo de 2026: 04 - 09 - 16 - 22 - 28 - 15

04 - 09 - 16 - 22 - 28 - 15 13 de mayo de 2026: 03 - 15 - 16 - 22 - 38 - 02