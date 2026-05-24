¿Baloto dejó un nuevo millonario en Colombia?: esta es la fortuna que se lleva el afortunado ganador

La suerte volvió a sonreírle a un colombiano. En el más reciente sorteo del Baloto, un jugador espera acertar los cinco números y la superbalota, para convertirse en el nuevo ganador del acumulado multimillonario que estaba en juego.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 23 de mayo

Como ocurre cada vez que cae el premio mayor, miles de apostadores consultaron con expectativa los resultados para confirmar si estaban entre los afortunados. Sin embargo, solo un boleto logrará cumplir con la combinación perfecta, llevándose una suma que lo ubica entre los ganadores más destacados de este popular juego de azar.

El Baloto se ha consolidado como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus acumulados, que suelen alcanzar cifras históricas y generan una enorme expectativa entre los participantes. Cada sorteo reúne a millones de jugadores que sueñan con obtener el premio mayor y transformar por completo su situación económica.

Además del gran ganador, el sorteo también dejó varios premios en categorías secundarias para quienes acertaron parte de la combinación. Estos incentivos permiten que más apostadores reciban recompensas, aunque ninguna comparable con el monto reservado para quien consigue el pleno de los números.

Resultados del sorteo del Baloto del 23 de mayo de 2026

Número ganador: 01 - 28 - 32 - 33 - 35

01 - 28 - 32 - 33 - 35 Súper balota: 13

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 23 de mayo de 2026

Número ganador: 04 - 08 - 10 - 42 - 43

04 - 08 - 10 - 42 - 43 Súper balota: 05

¿Cómo reclamar un premio del Baloto?

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad válido. Si el premio supera los montos establecidos para pago en puntos autorizados, el proceso debe realizarse directamente ante Baloto, cumpliendo los requisitos exigidos por la compañía operadora.

Las autoridades recomiendan firmar el respaldo del boleto y conservarlo en un lugar seguro hasta completar el trámite correspondiente.